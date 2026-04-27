В Азербайджане выросла среднемесячная зарплата наёмных работников

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале текущего года среднемесячная номинальная заработная плата наёмных работников в стране выросла на 5,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составила 1099,1 маната.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный статистический комитет Азербайджана.

Отмечается, что по состоянию на 1 марта текущего года численность наёмных работников в стране составила 1 миллион 784 тысячи человек, из которых 870,6 тысячи человек были заняты в государственном секторе, а 913,4 тысячи — в негосударственном секторе.

Согласно информации, 18,5% наёмных работников были заняты в сфере торговли и ремонта транспортных средств, 18,3% — в образовании, 13,8% — в промышленности, 8,6% — в сфере здравоохранения и социальных услуг населению, 6,5% — в строительстве, 6,1% — в государственном управлении и обороне, социальном обеспечении, 4,4% — в транспорте и складском хозяйстве, 4,0% — в профессиональной, научной и технической деятельности, 2,4% — в финансовой и страховой деятельности, 2,3% — в сельском, лесном хозяйстве и рыболовстве, а 15,1% — в других сферах экономики.