Астана-Тель-Авив: визит Ицхака Герцога как точка отсчета для нового этапа сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Отношения Казахстана и Израиля в 2026 году выходят на пик дипломатической и экономической активности. Согласно распоряжению правительства, 27-28 апреля Астану с официальным визитом посетит Президент Израиля Ицхак Герцог.

Этот визит станет логическим продолжением интенсивного диалога, который начался еще в прошлом году с визита председателя Кнессета Амира Оханы и закрепился в январе 2026 года приездом главы израильского МИД Гидеона Саара. Визит Саара стал знаковым событием, так как это был первый визит министра иностранных дел Израиля в Казахстан за последние 16 лет. В ходе январских встреч стороны провели 12-й раунд политических консультаций и организовали бизнес-форум в форматах B2B и B2G, заложив основу для новых совместных проектов.

Одним из самых важных политических решений последних лет стало объявление Президента Касым-Жомарта Токаева в ноябре 2025 года о намерении Казахстана присоединиться к "Авраамовым соглашениям". Казахстан также стал одной из 19 стран-учредителей “Совета мира”, и Президент Токаев выразил готовность страны участвовать в восстановлении сектора Газа. В интервью Trend посол Израиля Йоав Быстрицкий подчеркнул, что участие Казахстана в "Авраамовых соглашениях" позволит странам повысить уровень сотрудничества и выйти на новые направления, включая кибербезопасность, цифровые технологии и искусственный интеллект. Кроме того, участие в соглашениях предоставит возможности для реализации стратегически значимых региональных проектов, таких как управление водными ресурсами и обеспечение продовольственной безопасности.

Экономический фундамент отношений в основном опирается на энергетику. По данным Обсерватории экономической сложности (OEC) за 2024 год, из 169 миллионов долларов общего экспорта Казахстана в Израиль более 122 миллионов пришлось на сырую нефть.

В свою очередь, Израиль может стать для Казахстана ключевым поставщиком технологий в условиях дефицита воды. Меморандум о сотрудничестве между профильными министерствами, подписанный в ноябре 2025 года, закладывает основу для работы израильских компаний по внедрению систем капельного орошения и очистки сточных вод, что в перспективе должно улучшить состояние сельского хозяйства в засушливых регионах Казахстана.

Особую важность в 2026 году, который объявлен в Казахстане "Годом цифровизации и ИИ", представляет сотрудничество в сфере высоких технологий. Израиль заинтересован в расширении присутствия своих IT-гигантов на казахстанском рынке, включая сотрудничество с недавно созданным министерством искусственного интеллекта.

Кроме того, важным практическим шагом для сближения двух стран станет запуск прямых регулярных рейсов авиакомпании SCAT по маршруту Шымкент - Тель-Авив с 9 июня 2026 года. На фоне меморандума о намерении подписать Соглашение между правительствами об освобождении от виз владельцев национальных паспортов, открытие прямого авиасообщения может придать дополнительный импульс туристическому обмену и деловой активности между странами.

В целом предстоящий визит Президента Ицхака Герцога в Казахстан может стать важным шагом к дальнейшему укреплению связей. На фоне активизации политического диалога и расширения сотрудничества в сфере технологий и решений в области управления водными ресурсами, сейчас основная роль переходит к бизнесу, которому предстоит превратить эти договоренности в реальные экономические проекты.