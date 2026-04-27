Сброс воды из Мингячевирского водохранилища помогает снижению уровня Куры

БАКУ/Trend/ - С учетом ожидаемого увеличения притока воды в мае-июне в Шамкирское и Мингячевирское водохранилища, расположенные на реке Кура, по согласованию с соответствующими структурами принято решение о сбросе воды в нижнее течение реки.

Об этом сообщили Trend в Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана (ADSEA).

С 13 апреля сброс из Мингячевирского водохранилища составляет 500 кубометров в секунду, а с 17 апреля - 700 кубометров в секунду.

Было отмечено, что одновременно увеличились объемы воды, поступающей в Куру через впадающие в нее с правого и левого берегов реки Агстафачай, Гаргарчай, Тюрянчай, Агсучай, Гёйчай и Гирдманчай, а также из-за осадков отпала необходимость в работе насосных станций, расположенных на реке Кура, и в результате в ряде районов на локальных участках произошли просачивания воды через вспомогательную дамбу реки, зафиксированы факты подтопления придомовых территорий нескольких жилых домов, находящихся в охранной зоне, и пастбищных земель.

Учитывая сложившуюся ситуацию, в целях своевременного предотвращения возможных последствий, обеспечения скоординированной деятельности с соответствующими органами и местными эксплуатационными управлениями, руководство Региональной службы водной мелиорации и специалисты соответствующих отделов, подведомственных ADSEA, были командированы на места, проведены превентивные меры для недопущения возможных последствий.

"На заседании Комиссии, созданной в соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 15 апреля 2020 года в целях обеспечения эффективного использования водных ресурсов на территории страны, совершенствования управления водным хозяйством и координации деятельности в этой сфере, состоявшемся 23 апреля 2026 года, с учетом предложений соответствующих органов было принято решение об обеспечении ежедневного контроля за режимом работы Мингячевирского водохранилища и утверждении недельных графиков сброса воды в нижнее течение реки Кура.

С 24 апреля наблюдается постепенное снижение уровня воды в реке Кура, установлено, что на территориях отдельных районов оно колебалось в пределах от 30 до 105 см. В настоящее время обеспечен беспрепятственный сброс воды по руслу реки Кура в Каспийское море, на место устанавливаются насосные агрегаты, насосное и электрооборудование, которые были эвакуированы в безопасную зону местными эксплуатационными управлениями из-за угрозы подтопления, вода постепенно отводится с затопленных территорий, а население продолжает повседневную нормальную хозяйственную деятельность. Население выражает благодарность руководству страны, а также соответствующим органам за оказанную помощь и оперативность в устранении возникших трудностей в короткие сроки", - сообщили в ведомстве.