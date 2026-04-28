В Азербайджане будут подготовлены новые сейсмические карты

28 апреля 2026 10:51 (UTC +04:00)
Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - В ближайшее время будут подготовлены новые сейсмические карты, которые охватят Баку, Сумгайыт и Абшеронский район.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям, генерал-лейтенант Адиль Абдуллаев на Республиканской научной конференции в Баку на тему "Оценка сейсмической опасности и сейсмического риска Азербайджана".

Он отметил, что Азербайджан расположен в сейсмически активной зоне. К наиболее подверженным регионам относятся Большой и Малый Кавказ, Талышские горы, а также Баку и Абшеронский полуостров.

Заместитель министра подчеркнул, что ускоренная урбанизация, рост плотности населения и увеличение числа многоэтажных зданий делают более глубокое изучение сейсмических процессов и рисков приоритетной задачей.

