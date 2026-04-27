Азербайджан и Чехия подписали меморандумы по промышленному и инвестиционному сотрудничеству

БАКУ /Trend/ - Состоялся обмен меморандумами о сотрудничестве между Азербайджанским агентством поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и компанией "Frýdlantské Strojírny – TR s.r.o.", а также между Чешско-Моравской ассоциацией женщин-предпринимателей и Ассоциацией развития женского предпринимательства в Азербайджане. Кроме того, были подписаны меморандумы о взаимопонимании между AZPROMO и Конфедерацией промышленности Чехии, Сумгайытским технологическим парком и компанией "Škoda Transportation", а также между "BCC Group CJSC Azerbaijan" и "WITKOWITZ, A.S., RADIS D.O.O".

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, церемония подписания документов состоялась в рамках азербайджано-чешского бизнес-форума.

Было отмечено, что документы охватывают поддержку развития предпринимательства, расширение бизнес-деятельности, а также поощрение сотрудничества в таких сферах, как промышленность, инфраструктура и транспорт. Подчеркивалось, что подписанные документы внесут вклад в укрепление и диверсификацию азербайджано-чешского экономического партнерства.

Выступивший на бизнес-форуме министр экономики Микаил Джаббаров подчеркнул, что экономические связи между Азербайджаном и Чехией развиваются на основе взаимного доверия и общих приоритетов. Было отмечено, что Совместная комиссия по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству с Чехией играет роль эффективного институционального механизма в укреплении партнерства. Чехия является одним из основных торговых и экспортных партнеров Азербайджана.

Азербайджан вносит важный вклад в обеспечение энергетической безопасности Чехии. Наряду с этим, диверсификация торговли является одним из основных приоритетов экономического партнерства. Были отмечены широкие перспективы совместной деятельности с Чехией в сферах промышленности, торговли, инвестиций, энергетики, в том числе "зеленой" энергии, транспорта и логистики, а также в других направлениях. До внимания участников были доведены экономический потенциал нашей страны, благоприятная деловая среда, инвестиционные платформы, поддерживающие торговлю, производство и логистику, а также возможности, созданные для инвесторов в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах.

Первый заместитель премьер-министра, министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек подчеркнул наличие широких возможностей для укрепления экономического партнерства между Азербайджаном и Чехией. Он отметил значимость проводимого бизнес-форума и подобных мероприятий в развитии сотрудничества, а также поделился своим видением направлений развития совместной деятельности.

Исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев выступил с презентацией об инвестиционном потенциале и экономических возможностях Азербайджана.

Президент Конфедерации промышленности Чехии Ян Рафай, в свою очередь, подчеркнул важность расширения связей между деловыми кругами и рассказал о механизмах сотрудничества и новых возможностях для партнерства.