Каспий на карте новой нефтяной логистики: как меняются маршруты в условиях трансформации глобального рынка

БАКУ /Trend/ - В Баку прошёл Второй форум по логистике и торговле нефтью в Каспийском и Центральноазиатском регионах, площадка, которая всё больше отражает не отраслевую дискуссию, а системную перестройку глобальной энергетической логистики.

Повестка форума включала транспорт и инфраструктуру, финансовые аспекты, торговые стратегии и управление рисками в условиях высокой волатильности рынков. По сути, речь шла о том, как регион адаптируется к новой реальности, где стабильных маршрутов становится всё меньше.

Выступая на форуме, и.о. директора по торговым операциям SOCAR Trading Таги Таги-заде отметил, что нефтяной рынок за последние годы вошёл в фазу хронической нестабильности.

По его словам, начиная с 2019 года отрасль пережила целую серию шоков, от атак на инфраструктуру в Саудовской Аравии и пандемии COVID-19 до российско-украинского конфликта и текущей напряжённости вокруг Ормузского пролива.

Особое внимание Т. Таги-заде уделил именно Ормузскому проливу, который традиционно рассматривался в контексте «экстремального сценария» в учебниках и аналитике.

«И сейчас мы фактически с этим столкнулись», - отметил он, добавив, что рынок уже длительное время живёт в условиях повышенной неопределённости и реакции на новостной поток.

Фактически это означает, что цены на нефть и логистические решения всё меньше зависят от долгосрочных фундаментальных факторов и всё больше - от краткосрочных геополитических сигналов.

На этом фоне усиливается роль региональных маршрутов и альтернативных коридоров.

Председатель Нефтегазового совета Казахстана PetroCouncil Асылбек Джакиев в своём выступлении подчеркнул, что Казахстан в ближайшие годы планирует привлечь около 15 млрд долларов инвестиций в нефтехимию.

Среди ключевых проектов - производство полиэтилена и бутадиена с крупными объёмами выпуска, что должно существенно изменить структуру экспорта страны.

Однако, как отметил А. Джакиев, главный вызов заключается не в производстве, а в доставке продукции на внешние рынки.

Он подчеркнул, что северные маршруты могут оставаться ограниченными в среднесрочной перспективе, что автоматически повышает значимость альтернативных направлений, прежде всего Китая, Каспийского региона и Среднего коридора.

Здесь возникает ключевой сдвиг: логистика перестаёт быть вспомогательной функцией и становится элементом стратегического планирования.

Эта тема получила развитие и в выступлении представителей нефтяной отрасли и логистических компаний региона, которые всё чаще говорят о необходимости синхронизации инфраструктурных инвестиций по обе стороны Каспия.

Отдельный акцент на форуме был сделан на Среднем коридоре, который уже сегодня рассматривается как один из наиболее устойчивых маршрутов.

Заместитель генерального директора «КМГ Кашаган Б.В.» Куаныш Кескинбаев отметил, что пропускная способность коридора для казахстанской нефти составляет около 5 млн тонн, однако для дальнейшего роста необходимы инвестиции в порты, флот и железнодорожную инфраструктуру.

При этом он обратил внимание на экономическую специфику маршрута: несмотря на более высокую стоимость транспортировки по сравнению с КТК, итоговая экспортная доходность может быть сопоставимой за счёт ценовых факторов на нефть.

Это фактически означает, что выбор маршрута всё чаще определяется не только тарифами, но и гибкостью системы в целом.

Практическим примером развития инфраструктуры стал терминал Кулеви на Чёрном море, о котором рассказал генеральный директор SOCAR Georgia Black Sea Terminal Исмаил Керимов.

Он сообщил, что переход на круглосуточный режим работы и модернизация инфраструктуры позволили почти вдвое увеличить перевалочные мощности.

Сегодня терминал способен обслуживать крупнотоннажные суда и работать без существенных задержек, что напрямую влияет на скорость всей цепочки поставок.

Это отражает более широкий тренд: конкуренция в нефтяной логистике всё меньше определяется добычей и всё больше - эффективностью инфраструктуры.

Параллельно на форуме обсуждалось развитие портов Алят, Дубенди, Актау, Курык, а также Баку-Тбилиси-Карс и других ключевых узлов, которые формируют основу Среднего коридора.

Отдельно эксперты затронули и перспективы южного направления.

Представитель Petroleum Institute of Pakistan Шахрияр Омар отметил, что в ближайшие 5-10 лет рост спроса сместится в сторону Южной Азии и рынков с населением около двух миллиардов человек.

Это, по его словам, постепенно меняет логику глобальных потоков, снижая долгосрочную роль Европы и усиливая значение маршрутов к Аравийскому морю.

Для стран региона это означает не только новые возможности, но и необходимость ускоренного развития инфраструктуры.

В этом контексте Пакистан всё чаще рассматривается как потенциальный энергетический и транспортный хаб, связывающий Центральную Азию с южными рынками.

Завершая дискуссию о рисках, представители финансового и юридического секторов отметили, что усложнение цепочек поставок требует более активного внедрения страховых инструментов.

По словам Майка Шоу из Orbis Risk Partners, страхование ответственности фрахтователей и мультимодальных перевозок в регионе остаётся недостаточно развитым, несмотря на растущую сложность логистических цепочек.

Фактически это означает, что риски сегодня распределены неравномерно, а многие участники рынка остаются уязвимыми к сбоям в цепочках поставок.

В то же время партнёр Dentons Тим Стаббс подчеркнул, что рост неопределённости сопровождается и ростом возможностей.

По его словам, ускорение развития Среднего коридора открывает новые перспективы для стран Центральной Азии и Кавказа, особенно на фоне перестройки глобальной торговли.

Форум в Баку фактически зафиксировал важный сдвиг: нефтяная логистика региона перестаёт быть линейной системой и превращается в многослойную архитектуру маршрутов, рисков и инвестиционных решений.

И именно способность стран Каспия и Центральной Азии быстро адаптировать инфраструктуру становится ключевым фактором их конкурентоспособности в новой энергетической географии.