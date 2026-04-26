На одной волне с Ульвией Бабирли - с внутренней динамикой чувств (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Композитор Ульвия Бабирли представила видеоклип на своё произведение Dalğa (Волна) - визуально-музыкальную историю, построенную на тонких эмоциональных переходах и внутренней динамике чувств. Это новая работа, где звук и изображение сливаются в единый художественный поток, сообщает Trend Life.

"Волна" здесь - не просто образ, а метафора состояния: смены настроений, глубины переживаний и ритма самой жизни. Видеоряд словно дышит в такт музыке, улавливая едва заметные оттенки настроения и превращая их в выразительные визуальные решения. Современная режиссёрская подача делает эту работу не только музыкальным, но и почти медитативным опытом для зрителя.

Над созданием клипа работала команда профессионалов: оператор-постановщик Орхан Гурбанов выстроил визуальную драматургию кадра, Эльнур Эхтирамоглу придал изображению глубину с помощью монтажа и цветокоррекции. Особую атмосферу усиливают костюмы из коллекции известного дизайнера, руководителя Центра национальной одежды Азербайджана Гюльнары Халиловой. Завершающий штрих образам придала стилист-визажист Сабина Иманова.

Стоит отметить, что Ульвия Бабирли - автор нескольких музыкальных альбомов, чьё творчество уверенно занимает своё место в современной азербайджанской музыкальной среде. Её инструментальная музыка звучит в кино и на телевидении, а характерный стиль - сочетание эмоциональной глубины, ритмической пульсации и актуального звучания - делает каждую работу узнаваемой и цельной.

