В Азербайджане пройдут выпускные экзамены для учащихся IX классов

БАКУ/ Trend/ - Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведёт выпускной экзамен по уровню общего (9-летнего) среднего образования для выпускников в Сабунчинском (II часть), Низаминском, Хазарском (II часть) и Насиминском районах города Баку, а также в Сумгайыте (II часть), Абшероне (II часть), Нахчыване, Гёйгёле, Геранбое, Нафталае, Гедабеке, Товузе, Гахе, Балакене, Загатале, Лерике, Джалилабаде (II часть), Масаллы (II часть), Барде, Тертере, Гёйчае, Саатлы, Сальяне, Кюрдамире, Исмаиллы, Сабирабаде (II часть), Хачмаез (II часть), Губе (II часть), Агдере (сельские средние школы Талыш, Гёйарх, Гасанриз, Шыхарх, Суговушан) и Лачыне (городская средняя школа №2, средние школы сёл Забух и Сус). Также экзамен будет проведён в специализированных школах города Баку (интернаты, школы при исправительных учреждениях), а также в общеобразовательных учреждениях с преподаванием на грузинском языке.

Как сообщили Trend в ГЭЦ, в сегодняшнем экзамене ожидается участие 55 282 учащихся.

Экзамен начнется в 11:00. Режим пропуска завершится за 15 минут до начала экзамена - в 10:45. Участники, прибывшие позже указанного времени, в здание допущены не буду

Для обеспечения удобного входа участников в экзаменационные здания определены разные интервалы прибытия, которые указаны в пропускных листах. В связи с этим рекомендуется прибывать в указанное в пропуске время.

Запрещается приносить в экзаменационное здание и аудитории мобильные телефоны, смарт-часы и другие средства связи, калькуляторы и иные электронные устройства, конспекты, словари, таблицы, сумки, справочные материалы, внешние носители и другие вспомогательные средства.

Учащиеся должны иметь при себе следующие документы:

- пропускной лист на экзамен;

- оригинал документа, удостоверяющего личность:

а) граждане Азербайджанской Республики (включая участников младше 16 лет) - удостоверение личности;

б) иностранцы и лица без гражданства - разрешение, выданное Государственной миграционной службой, а лица со статусом беженца и члены их семей - удостоверение беженца;

- участники без фотографии в удостоверении личности дополнительно должны представить справку из образовательного учреждения с приклеенной фотографией (3x4 см), заверенной печатью.

Учащиеся без фотографии в документе могут скачать указанную справку с сайта Государственного экзаменационного центра.