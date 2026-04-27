Искренние мелодии души на юбилейном вечере в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее искусств Азербайджана отметили 70-летие поэтессы и композитора Ханым Исмаилгызы. Организаторами мероприятия выступили Главное управление культуры города Баку и Централизованная библиотечная система Ясамальского района, сообщает Trend Life.

Выступившая на мероприятии директор ЦБС Ясамальского района, доктор философии по истории, заслуженный работник культуры Латифа Мамедова, рассказала о богатом и многогранном творческом пути юбиляра - Ханым Исмаилгызы является автором ряда книг, поэтических сборников и многочисленных музыкальных произведений. Ее хиты, среди которых "Unut məni", "İndi sənsiz", "Gecələr", "Onun xəstəsiyəm", "Ayrılıq beləmi olur", "Dahi", "Sən Qalibsən", запомнились слушателям особой эмоциональной глубиной, искренним лиризмом и неповторимым творческим почерком.

Кульминацией вечера стало исполнение известных песен, созданных Ханым Исмаилгызы на собственные стихи. Красота запоминающихся мелодий и внутренняя глубина каждого произведения, проникновенно прозвучавшего со сцены, стали живым отражением её многогранного таланта. Это музыкальное откровение раскрыло слушателям тонкий мир душевных переживаний автора и подарило гостям вечера массу прекрасных эмоций.

Поздравляли юбиляра творческие коллективы и воспитанники музыкальных школ.

На вечере Ханым Исмаилгызы был вручен почётный диплом читателя ЦБС Ясамальского района. Также юбиляр была награждена Почётными грамотами Главного управления культуры города Баку и Национального музея искусств Азербайджана.

Программу вечера дополнила презентация альманаха "60 çiçək – bir çələng", посвящённого нашей славной Победе. В издание вошли авторские работы женщин, а сам проект был подготовлен Центральной библиотекой имени Мирзы Шафи Вазеха совместно с Общественным объединением "Общество женщин-писателей Азербайджана".

Вечер завершился на необыкновенно сердечной ноте - юбиляр поблагодарила гостей за интерес к ее творчеству и подарила свои книги, оставив каждому частицу своего вдохновения и душевного тепла.

