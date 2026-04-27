Азербайджан представлен на 8-й Международной выставке цепочек поставок и портовой логистики в Китае (ФОТО)

27 апреля 2026 16:05 (UTC +04:00)
Азербайджан представлен на 8-й Международной выставке цепочек поставок и портовой логистики в Китае (ФОТО)
Фото: Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики

Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
БАКУ/Trend/ - В городе Чэнду Китайской Народной Республики организована 8-я Международная выставка цепочек поставок и портовой логистики.

На мероприятии также представлена делегация Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана, сообщили Trend в министерстве.

На церемонии открытия выставки была предоставлена информация о важных документах, подписанных между Азербайджаном и Китаем, а также о динамике развития стратегического партнерства. В то же время было особо подчеркнуто наличие тесного сотрудничества в сфере транспорта и логистики.

Делегация также приняла участие в 10-й конференции по развитию мультимодальных перевозок Азия – Европа, прошедшей в рамках выставки. На встрече была представлена информация о транспортной системе Азербайджана, роли страны в международных транспортных коридорах, в частности в Среднем коридоре, и о реализуемых инфраструктурных проектах.

На выставке представлен стенд, отражающий транспортно-логистический потенциал Азербайджана.

Азербайджан представлен на 8-й Международной выставке цепочек поставок и портовой логистики в Китае (ФОТО)
Азербайджан представлен на 8-й Международной выставке цепочек поставок и портовой логистики в Китае (ФОТО)
Азербайджан представлен на 8-й Международной выставке цепочек поставок и портовой логистики в Китае (ФОТО)
Азербайджан представлен на 8-й Международной выставке цепочек поставок и портовой логистики в Китае (ФОТО)
Азербайджан представлен на 8-й Международной выставке цепочек поставок и портовой логистики в Китае (ФОТО)
Азербайджан представлен на 8-й Международной выставке цепочек поставок и портовой логистики в Китае (ФОТО)
Азербайджан представлен на 8-й Международной выставке цепочек поставок и портовой логистики в Китае (ФОТО)
Азербайджан представлен на 8-й Международной выставке цепочек поставок и портовой логистики в Китае (ФОТО)
