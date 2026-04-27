Глава МИД Ирана отправился в Россию с визитом

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отправился с визитом в Россию.

Как передает Trend, об этом говорится в публикации МИД Ирана в своем "Telegram" канале.

Согласно сообщению министерства, в ходе поездки глава МИД проведет встречи с высокопоставленными представителями Российской Федерации, в рамках которых планируется обсудить двусторонние отношения между Ираном и Россией, а также актуальные региональные и международные вопросы.

Ожидается, что в российской столице его примет президент России Владимир Путин.