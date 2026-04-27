В Азербайджане завершено исполнение акта об амнистии

БАКУ/Trend/ - Завершено исполнение решения от 19 декабря 2025 года "Об объявлении амнистии в связи с Годом Конституции и суверенитета", принятого Милли Меджлисом Азербайджанской Республики по инициативе Президента Азербайджанской Республики.

Как сообщили Trend в Министерстве юстиции, исполнение акта об амнистии осуществлялось в течение 4 месяцев с привлечением неправительственных организаций, представителей СМИ и других институтов гражданского общества.

Отмечается, что данное решение, являющееся очередным проявлением гуманистической политики государства, стало самой масштабной амнистией из всех когда-либо принятых по числу лиц, на которых она распространяется. Так, данный 13-й по счету акт об амнистии был применен в общей сложности к 22 935 лицам.

Из числа лиц, на которых распространена амнистия, 5 348 человек освобождены от наказания в виде лишения свободы на определенный срок. Кроме того, 3 555 осужденным к лишению свободы неотбытая часть наказания сокращена на 6 месяцев.

Амнистия применена к 9 714 осужденным к наказаниям, не связанным с лишением свободы. В частности, от наказаний освобождены 7 970 человек, осужденных к ограничению свободы, 734 - к исправительным работам, 82 - к общественным работам, 741 — к штрафу, 175 - к ограничению по военной службе, 12 - к содержанию в дисциплинарной воинской части. Одновременно амнистия применена в отношении 1 059 осужденных условно, с отсрочкой отбывания наказания и условно-досрочно освобожденных от наказания.

Также от уголовной ответственности освобождены в общей сложности 3 259 человек: из них 1 676 — по делам, находившимся в производстве судов, и 1 583 — по делам, находившимся в производстве органов предварительного следствия и дознания.

Следует отметить, что все 13 актов об амнистии, принятых начиная с 1996 года, в очередной раз демонстрируют, что государство в уголовной политике отдает приоритет гуманизму, более эффективному обеспечению прав человека, социальной справедливости, а также восстановительным подходам.