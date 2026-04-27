Президент Ильхам Алиев: Азербайджан экспортирует природный газ в соседние с Чехией страны

Политика 27 апреля 2026 13:16 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан экспортирует природный газ в соседние с Чехией страны
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
БАКУ/Trend/ - Азербайджан входит в число надежных стран, экспортирующих свои энергоресурсы на мировые рынки. Это отмечает в том числе и Европейский Союз, который расценивает Азербайджан как надежного партнера.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

Глава государства отметил, что сегодня азербайджанский газ экспортируется в 16 стран, 10 из которых являются членами Европейского Союза. В том числе Азербайджан экспортирует природный газ в соседние с Чехией страны.

