Raiffeisen Bank подключается к инфраструктуре рынка капитала Узбекистана

Узбекистан Материалы 27 апреля 2026 05:29 (UTC +04:00)

Камол Исмаилов
Камол Исмаилов
ТАШКЕНТ /Trend/ - В Национальном агентстве перспективных проектов Узбекистана состоялась встреча с представителями Raiffeisen Bank International AG, зарегистрированного в конце 2025 года участником специального правового режима «Регуляторная песочница» на рынке капитала, передает Trend.

В ходе переговоров банк сообщил о работе по подключению к инфраструктуре рынка капитала Узбекистана для предоставления клиентам услуг хранения ценных бумаг и проведения расчетов через локальную финансовую систему.

Стороны также обсудили требования законодательства, развитие режима «Регуляторная песочница», а также перспективы внедрения современных финансовых технологий, включая криптоактивы, токенизированные ценные бумаги и использование стейблкоинов в расчетах.

