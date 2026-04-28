Страховой сектор Азербайджана в стадии трансформации: рост, риски и новые правила

БАКУ /Trend/ - Страховой сектор Азербайджана в последние годы вступил в стадию динамичного развития как с точки зрения структуры, так и финансовых показателей. Данные на конец 2025 года показывают, что рынок, уже обладая сформированной институциональной основой, сохраняет потенциал роста и углубления.

По состоянию на конец прошлого года деятельность в стране 16 страховых и 1 перестраховочной компании свидетельствует о том, что рынок развивается в консолидированной, но конкурентной среде. Пять из этих компаний специализируются на страховании жизни, одиннадцать – на non-life страховании. Наряду с этим, участие в деятельности сектора 22 брокеров и 468 агентов подтверждает возрастающую роль института посредничества в распространении страховых услуг.

В 2025 году увеличение страховых премий на 11,2% до более чем 1,5 миллиарда манатов является одним из ключевых показателей расширения рынка. Важная особенность этого роста заключается в том, что с точки зрения структуры преобладает страхование жизни. Так, 56,7% сборов приходится на классы страхования жизни. Особенно растущий интерес к продуктам страхования жизни на дожитие превратил этот сегмент в основную движущую силу рынка. В non-life страховании рост хотя и более умеренный, но такие массовые продукты, как медицинское страхование и обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, остаются основными опорными столпами рынка.

Другой примечательный момент в развитии сектора – возрастающая роль добровольного страхования. Основная часть роста как в страховании жизни, так и в non-life страховании сформировалась именно за счет добровольных продуктов. Это свидетельствует о том, что население и субъекты бизнеса начинают более осознанно подходить к управлению рисками. Наряду с этим, продолжающийся рост в сегменте обязательного страхования выявляет эффективность государственного регулирования и контрольных механизмов.

Показатели перестрахования также демонстрируют, что сектор удерживает больше рисков внутри страны. Снижение премий, переданных в перестрахование в 2025 году, и доля в общем портфеле всего 8,4% свидетельствуют о росте рисковой емкости местного рынка, однако более высокий показатель в сегменте страхования иного, чем страхование жизни, в частности, отражает то, что риски до сих пор полностью не диверсифицированы.

Рост страховых выплат на 25% до 921 миллиона манатов – один из основных индикаторов перехода рынка в стадию «созревания». Растущие выплаты укрепляют доверие к страхованию, но в то же время ведут к повышению уровня убыточности. Достижение в 2025 году общего уровня убыточности 86%, а в особенности рост данного показателя до 113% в автотранспортном страховании должны оцениваться как серьезный сигнал для сектора. Эта тенденция уже привела к регуляторным изменениям. Например, отмена системы "бонус-малус" и введение коэффициента страховой истории являются показателем перехода к более справедливой тарифной политике. В этом контексте особое значение имеют изменения, внесенные Правлением Центрального банка Азербайджана в "Правила расчета размера страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств".

Согласно новому подходу, применяемая много лет система "бонус-малус" отменяется, и вместо нее вводится коэффициент страховой истории. Данный коэффициент варьируется от 0,60 до 3 и формируется на основе индивидуального страхового поведения каждого водителя. Таким образом, страховая премия теперь будет определяться больше в соответствии с профилем риска лица.

Новыми правилами также предусмотрены стимулирующие механизмы для безаварийных водителей. Например, если в течение определенного периода страховой случай не наступает и страхование является непрерывным, к коэффициенту каждый раз применяется скидка в 5%. И наоборот, при наступлении страхового случая к коэффициенту добавляется 30%. Такой подход создает экономическую мотивацию, напрямую влияющую на поведение водителей. Правила также обеспечивают более точное распределение страховой ответственности. Например, в случаях с участием нескольких водителей за основу берется показатель лица с наивысшим коэффициентом риска. Для юридических лиц, за исключением деятельности такси, базовый коэффициент сохраняется неизменным. В сегменте такси, учитывая высокие риски, применяется более жесткий подход.

Эти изменения закладывают основу для перехода к персонализированной тарифной модели на страховом рынке и служат снижению убыточности в долгосрочной перспективе. В то же время данная модель создает условия для более прозрачного и справедливого ценообразования.

С точки зрения финансовой устойчивости сектор в целом выглядит стабильным. Достижение активов в размере 2,14 миллиарда манатов и уровень коэффициента ликвидности в 325% подтверждают высокую способность страховщиков покрывать краткосрочные обязательства. Одновременно значительное превышение капитала над требуемым уровнем свидетельствует о сохранении пруденциальной устойчивости. Наряду с этим, доходность сектора сталкивается с определенными трудностями. Снижение чистой прибыли и сокращение инвестиционного портфеля указывают на ограниченность источников дохода страховых компаний. На фоне сокращения эмиссии государственных ценных бумаг ориентация компаний на альтернативные инвестиционные инструменты, особенно на рынок репо, создает новые риски и возможности.

Институциональные изменения, произошедшие в 2026 году, также отражают то, что рынок находится в стадии трансформации. Например, аннулирование лицензии AtaSığorta и передача ее портфеля Страховой компании Atəşgah подразумевает продолжение процесса очистки и консолидации сектора. Регулятор подчеркивает, что данный процесс не повлиял на финансовую стабильность. Однако в любом случае подобные события вновь выдвигают на первый план важность управления рисками на рынке.

Глядя в будущее, азербайджанский страховой сектор будут формировать несколько ключевых направлений. Прежде всего, расширение видов обязательного страхования, особенно планируемые реформы в сфере страхования от несчастных случаев и недвижимости, увеличат объем рынка.

Создание централизованной инфраструктуры в системе агрострахования может расширить доступность страховых услуг в регионах. Другим важным направлением является цифровизация и внедрение персонализированных тарифов. Механизмы ценообразования, основанные на страховой истории, позволят более точно оценивать риски. Это создаст условия как для справедливого ценообразования, так и для оптимизации убыточности.

Наконец, одним из основных вызовов для долгосрочного развития сектора является расширение инвестиционных возможностей и углубление рынков капитала. По мере того как страховые компании будут играть более активную роль в качестве институциональных инвесторов, возрастет их влияние на внутреннюю экономику, а также укрепится их собственная финансовая устойчивость.

В целом, азербайджанский страховой сектор уже оставил позади начальный этап развития и вступил в более сложную и многогранную стадию. Существующие макроэкономические условия, регуляторные реформы и поведение участников рынка показывают, что в ближайшие годы этот сектор еще больше расширится и станет одной из важнейших опор экономики.