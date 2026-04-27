  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

В Азербайджане состоялась церемония официальной встречи Премьер-министра Чехии Андрея Бабиша (ФОТО)

Политика Материалы 27 апреля 2026 11:44 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Гюльнара Керимова
Все материалы

БАКУ/Trend/ - 27 апреля в Габале состоялась церемония официальной встречи Премьер-министра Чешской Республики Андрея Бабиша.

Как сообщает Trend, на площади, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь Премьер-министра Чехии был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.

Начальник почетного караула отдал рапорт Премьер-министру Чехии.

Прозвучали государственные гимны Чешской Республики и Азербайджанской Республики.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

Члены азербайджанской делегации были представлены Премьер-министру Андрею Бабишу, а члены чешской делегации – Президенту Ильхаму Алиеву.

Затем было сделано официальное фото.

В Азербайджане состоялась церемония официальной встречи Премьер-министра Чехии Андрея Бабиша (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости