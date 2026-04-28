PASHA Holding о значимости создания Центра лидерства и инноваций IE в Баку

БАКУ /Trend/ - Создание Центра лидерства и инноваций IE в Баку имеет глубокое значение для PASHA Holding.

Как сообщает Trend, об этом заявил главный исполнительный директор ООО PASHA Holding Джалал Гасымов на церемонии подписания Меморандума о взаимопонимании c испанским IE University о создании Центра лидерства и инноваций IE в Баку.

"Создание Центра лидерства и инноваций IE совместно с SOCAR и IE University, при щедрой поддержке Министерства науки и образования и Министерства экономики, - это событие, которым я искренне горжусь. Не из-за того, что оно означает на бумаге, а из-за того, что оно может означать на практике - для людей, которые будут проходить через его двери, и для региона, который они в дальнейшем будут формировать", - отметил он.

По его словам, для PASHA Holding эта инициатива имеет глубокое значение на трех уровнях.

"Во-первых, это выражение нашей цели - укреплять человеческий капитал в Азербайджане и по всему Кавказу и Центральной Азии. Это регион почти с 100 миллионами человек, находящийся в переломном моменте своей истории, и мы ощущаем реальную ответственность за то, чтобы вносить вклад в это будущее, а не просто наблюдать за ним. Во-вторых, это отражает нашу веру в лидерство не как в должность, а как в практику. За последний год мы внедряем нашу "ДНК лидерства" по всей Группе: это система, основанная на том, как наши лидеры мыслят, действуют и проявляют себя по отношению к людям вокруг них. Этот Центр - живое продолжение этого подхода. И, в-третьих, это говорит о том, кто мы есть - компания, которая глубоко международна в своих партнерствах и глубоко азербайджанская в своих корнях.

От партнерств по корреспондентским счетам с BNY и Raiffeisen до сотрудничества с Всемирным экономическим форумом, а также гостиничных партнёрств с Four Seasons, Marriott Group и One&Only и долевого участия в проектах с Kerzner Group и NRI по девелопменту недвижимости в штате Нью-Йорк - мы всегда верили, что глобальная связанность и локальная приверженность не противоречат, а усиливают друг друга. Наше партнерство с IE University - именно об этом. Хочу выразить искреннюю благодарность нашим партнерам из SOCAR и IE University, а также государственным институтам, чья поддержка сделала это возможным. Для создания чего-то вместе требуется настоящее доверие, и я отношусь к этому с большой серьёзностью. Верю, что то, что мы здесь создаем, будет иметь значение. Не в абстрактном смысле, а в конкретных результатах - в карьерах, которые будут сформированы, в более качественных решениях, в лидерах, которые будут развивать других лидеров", - заключил Дж.Гасымов.