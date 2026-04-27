Сегодняшний форум продвинет и интенсифицирует наше сотрудничество - премьер-министр Чехии

БАКУ /Trend/ - Сегодняшний форум определенно усилит и продвинет наше сотрудничество, что для нас является действительно важным моментом. Поскольку мы уверены в том, что наши компании предлагают превосходные продукты и услуги.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш во время выступления на азербайджано-чешском бизнес-форуме.

«Мы готовы создавать совместные предприятия, нанимать ваших граждан, инвестировать в исследования и разработки, сотрудничать с университетами – в нашей стране существует огромный потенциал», – добавил Премьер-министр.