Рекордные темпы, высокие ожидания: Узбекистан нацелен на новую волну роста

БАКУ /Trend/ - На фоне ускоряющейся трансформации экономики Узбекистана все более показательными становятся итоги первого квартала 2026 года. Для страны, которая за последние годы сделала ставку на либерализацию, индустриализацию и внешние инвестиции, начало года стало показателем того, насколько устойчивым остается курс реформ и насколько сохраняется темп роста в условиях глобальной нестабильности.

Первые результаты оказались выше прогнозов. По итогам января-марта ВВП страны вырос на 8,7 процента. Промышленное производство увеличилось на 8 процентов, сфера услуг - на 16,1 процента, сельское хозяйство — на 5,1 процента. Экспорт достиг 5,8 миллиарда долларов, а объем иностранных инвестиций составил 13,7 миллиарда долларов. Годовая инфляция снизилась до 7,1 процента.

Эти цифры показывают важную тенденцию: экономика Узбекистана растет не за счет одного сектора, а сразу по нескольким направлениям. Это снижает зависимость от внешней конъюнктуры и делает общий рост более устойчивым.

Одним из главных драйверов остается сектор услуг. Рост на более чем 16 процентов говорит об активизации внутреннего спроса, расширении торговли, транспорта, банковского сектора, цифровых сервисов и малого бизнеса. Для экономики переходного типа именно развитие услуг часто становится признаком углубления рыночных реформ.

Промышленность также сохраняет уверенную динамику. Узбекистан продолжает курс на локализацию производства, развитие переработки сырья, машиностроения, текстильной и химической отраслей. Это особенно важно для повышения добавленной стоимости внутри страны и роста несырьевого экспорта.

Отдельноевниманиевластиуделяютинфляции. Несмотря на снижение показателя до 7,1 процента, в Ташкенте признают, что рост цен остается одним из ключевых вызовов.

Давление на цены усиливают и внешние факторы. Рост мировых цен на нефть, изменение логистических маршрутов и увеличение транспортных расходов создают дополнительную нагрузку на импорт и внутренний рынок. Международный валютный фонд также ожидает, что инфляция в 2026 году останется выше целевого уровня Центрального банка, прежде чем приблизится к цели в 2027 году.

На этом фоне инвестиционная активность становится одним из ключевых элементов экономической стратегии. Власти поставили цель привлечь в 2026 году 53 миллиарда долларов иностранных инвестиций, при этом акцент делается не только на объемах, но и на качестве проектов - создании рабочих мест, росте экспорта и технологическом обновлении производства.

Дополнительный интерес инвесторов поддерживают шаги по развитию финансового рынка. В апреле было объявлено о планах размещения 30-процентной доли Национального инвестиционного фонда Узбекистана на биржах Лондона и Ташкента. Это станет первым выходом государственного актива страны на международный рынок капитала такого масштаба.

Не менее важным остается региональный фактор. Узбекистан - крупнейший по населению рынок Центральной Азии и один из наиболее быстрорастущих в регионе. Именно поэтому страна все чаще рассматривается как потенциальный производственный, логистический и инвестиционный центр между Китаем, Ближним Востоком и странами СНГ.

Однако вместе с успехами сохраняются и структурные вызовы. Среди них — необходимость повышения производительности труда, ускоренного создания рабочих мест, модернизации инфраструктуры и повышения эффективности отдельных инвестиционных проектов. По оценке властей, часть ранее запущенных предприятий до сих пор работает не на полную мощность.

Итоги первого квартала показывают главное: Узбекистан зашел в 2026 год с высоким экономическим импульсом. Если стране удастся удержать инфляцию под контролем, сохранить темпы реформ и эффективно использовать приток инвестиций, Ташкент сможет укрепить свои позиции одного из новых центров роста Евразии.