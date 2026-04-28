В Иране назвали объем средств на строительство солнечных и ветровых электростанций

БАКУ /Trend/ - Национальный фонд развития проводит работу в связи с выделением 2,3 миллиарда долларов на строительство электростанций.

Как сообщает Trend, об этом заявил Национальный фонд развития Ирана.

Согласно информации, в результате выделения указанных средств в стране будут построены электростанции мощностью 15 000 мегаватт.

Из выделенных средств 1 миллиард долларов уже был перечислен Организации по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности Ирана. Кроме того, были подписаны контракты на выделение средств в размере 461 миллиона долларов, и в банки был направлен перечень частных компаний, желающих получить эти средства. В настоящее время в рамках инвестиций в размере 840 миллионов долларов ведется ряд работ.

Благодаря выделению указанных средств, Иранская организация по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности выдала лицензии на строительство электростанций (солнечных и ветровых), способных производить 24,5 тысячи мегаватт электроэнергии.

После процесса технической, финансовой и юридической оценки было направлено обращение в банки с целью выплаты исполнителям средств в размере 1,3 миллиарда долларов для строительства электростанций мощностью 3,3 тысячи мегаватт.

Отметим, что в настоящее время производство электроэнергии в Иране за счет возобновляемых источников энергии превысило 4,5 тысячи мегаватт, и ожидается, что в ближайшее время этот объем возрастет до 5 тысяч мегаватт.