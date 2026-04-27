Банк ABB отметил День предпринимателей вместе с клиентами!

В честь Дня предпринимателей, который отмечается 25 апреля, Банк ABB провел мероприятие для своих клиентов-предпринимателей. В мероприятии приняли участие более 80 корпоративных, малых и средних бизнес-клиентов Банка.

Им была представлена подробная информация о новых продуктах и услугах Банка ABB, созданных для бизнеса. Также были проведены интересные презентации различных проектов Банка. В том числе клиентам были представлены корпоративная карта Банка, продукт исламского банкинга «Murabaha», программа лояльности «Fayda Biznes», торговые платформы, платформы цепочки поставок, а также сервис Flydesk. Были даны ответы на многочисленные вопросы, интересующие предпринимателей. В завершение мероприятия состоялся онлайн-конкурс, по итогам которого были награждены 10 победителей. Встреча продолжилась в формате делового ужина.

Отметим, что с 2016 года 25 апреля ежегодно отмечается в Азербайджане как День предпринимателей. Это повышает уровень поддержки бизнес-сообщества в социуме, усиливает деловую культуру и подчеркивает высокую оценку роли предпринимателей в социально-экономической жизни страны.

