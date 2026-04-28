Президент Ильхам Алиев выделил более 85 миллионов манатов на ликвидацию последствий ливней и селевых потоков - Распоряжение

БАКУ/ Trend/ -Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по борьбе с опасными и вредными последствиями селей и наводнений.

Как сообщает во вторник Trend, в распоряжении говорится:

"Обильные ливневые дожди, выпавшие в марте-апреле текущего года, и вызванные ими селевые воды привели к серьезным разрушениям в городе Баку и различных регионах Азербайджана, нанесли серьезный ущерб сельскому хозяйству, объектам инфраструктуры (дороги, мосты, электросети) и жилым домам. Соответствующими государственными органами (структурами) проведен анализ сложившейся ситуации и в результате оперативных и неотложных мер были осуществлены практические работы по устранению негативных последствий, обеспечены откачка воды с затопленных территорий, беспрепятственный пропуск селевых и паводковых вод, эвакуация и безопасность населения, проведены работы по восстановлению инфраструктуры и ремонтно-строительные работы.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, учитывая важность продолжения работ по устранению негативных последствий селей и наводнений, постановляю:

1. В целях обеспечения непрерывности работ по устранению последствий ущерба, причиненного проливными дождями и вызванными ими селевыми водами в городе Баку и различных регионах Азербайджана, а также для предотвращения повторения аналогичных ситуаций в будущем из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить на реализацию мер, намеченных в Дополнении к настоящему Распоряжению, в общей сложности 85 869 260,0 (восемьдесят пять миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч двести шестьдесят) маната, в том числе 8 876 210,0 (восемь миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч двести десять) маната - Министерству по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики, 1 437 315,0 (один миллион четыреста тридцать семь тысяч триста пятнадцать) маната - Исполнительной власти города Баку, 21 443 875,0 (двадцать один миллион четыреста сорок три тысячи восемьсот семьдесят пять) маната - Государственному агентству водных ресурсов Азербайджана, 39 103 600,0 (тридцать девять миллионов сто три тысячи шестьсот) маната - Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана и 15 008 260,0 (пятнадцать миллионов восемь тысяч двести шестьдесят) маната - Открытому акционерному обществу «Азеришыг».

2. Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

3. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения."