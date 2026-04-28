Сегодня исполняется 103 года со дня рождения выдающегося азербайджанского ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой

БАКУ /Trend/ - 28 апреля исполняется 103 года со дня рождения выдающегося азербайджанского ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Зарифа Азиз гызы Алиева родилась 28 апреля 1923 года в селении Шахтахты Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана. В 1942 году, после окончания средней школы, Зарифа Алиева поступила на лечебно-профилактический факультет Азербайджанского государственного медицинского института, который окончила в 1947 году. Затем она прошла курс специализации по офтальмологии в Центральном институте усовершенствования врачей в Москве.

Стремление к научным исследованиям привело Зарифу Алиеву в Азербайджанский научно-исследовательский институт офтальмологии, где она начала работать в качестве врача-ординатора. В 1950 году она поступила в аспирантуру, которую закончила в 1953 году, затем до 1957 года работала научным сотрудником научно-исследовательского института офтальмологии.

В те годы в Азербайджане была широко распространена такая болезнь глаз, как трахома. Эффективные методы лечения этой инфекции не были разработаны, и борьба с этим заболеванием имела важное значение не только для офтальмологии, но и для здравоохранения республики в целом. Зарифа Алиева принимала активное участие в организации и проведении лечебных и профилактических мероприятий по борьбе с трахомой. Помимо конкретной лечебной практики она выезжала в те районы Азербайджана, где заболеваемость трахомой была особенно велика, читала лекции врачам-офтальмологам, проводила многочисленные беседы с населением.

Тема ее первых научных изысканий была продиктована самой жизнью. Свою исследовательскую работу Зарифа Алиева посвятила вопросам, связанным с лечением трахомы, а именно - изучению возможностей эффективного использования при лечении трахомы и ее осложнений нового в то время антибиотика - синтомицина, обладающего не только широким спектром антибактериальной, но и антихламедийной активностью.

Результаты этих исследований легли в основу кандидатской диссертации Зарифы Алиевой "Лечение трахомы синтомицином в комбинации с другими методами терапии", которую она успешно защитила в 1960 году. Затем она была избрана старшим научным сотрудником научно-исследовательского института офтальмологии.

Завершив цикл работ по изучению и лечению трахомы, Зарифа Алиева занялась исследованиями в других важных для офтальмологии направлениях. Она выполнила ряд исследований, посвященных изучению глаукомы. Опубликованные ею работы по результатам этих исследований способствовали расширению знаний практических врачей в этой области клиники глазных болезней. С 1960-го по 1967 год Зарифа Алиева работала старшим научным сотрудником института офтальмологии. В 1963 году Высшая аттестационная комиссия СССР присвоила ей звание старшего научного сотрудника по специальности "Офтальмология".

В 1967 году Зарифа Алиева была приглашена на должность доцента кафедры глазных болезней Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей Министерства здравоохранения, который носил имя ее отца - профессора Азиза Мамед Керим оглы Алиева, руководившего последние годы своей жизни этим институтом. В этот период своей жизни Зарифа Азизовна продолжает заниматься врачебной деятельностью: она много оперирует, консультирует больных, причем ее практика не ограничивается только своей клиникой, она охватывает все офтальмологические учреждения и отделения. К этому прибавляется большая педагогическая работа с врачами-слушателями курсов усовершенствования по глазным болезням.

Несмотря на большую занятость практической медициной и подготовкой кадров, Зарифа Алиева продолжала уделять большое внимание своим научным исследованиям. В это время проявился ее интерес к целому ряду актуальных вопросов клинической и теоретической офтальмологии, среди которых особое место занимают проблемы диагностики, лечения глаукомы и некоторых воспалительных заболеваний органа зрения, его травмы и др. Ее внимание привлекла такая малоразработанная область офтальмологии, как профессиональная патология органа зрения. Актуальность этой проблемы диктовалась не только значительным развитием химической и электротехнической промышленности, но и тем, что много вопросов, касающихся механизма воздействия на орган зрения целого ряда новых химических соединений, оставались практически неисследованными.

Вопросами профессиональной патологии органа зрения Зарифа Алиева начала целенаправленно заниматься с 1968 года. Надо подчеркнуть, что, несмотря на значительный круг вопросов, которыми она занималась, глубокий и многосторонний интерес к проблеме профессиональных заболеваний глаз Зарифа Алиева пронесла через всю свою жизнь. При этом главное внимание она уделяла широкому кругу проблем, касающихся влияния на микро- и ультрамикроструктуру, функцию и биохимию органа зрения и вспомогательного аппарата неблагоприятных профессиональных факторов, связанных с работой человека на промышленных предприятиях йодовой, резинотехнической и нефтехимической промышленности.

Разрабатывая эту проблему, Зарифа Алиева много времени проводила непосредственно на промышленных предприятиях, проводя офтальмологическое обследование лиц, работающих в условиях воздействия различных профессиональных вредностей. Параллельно с этим ею были поставлены многие сотни опытов на лабораторных животных в цехах йодового, шинного заводов и ряда других промышленных предприятий городов Баку и Сумгайыта. Благодаря этим широкомасштабным клиническим и экспериментальным исследованиям, ученому удалось выяснить важнейшие закономерности воздействия вредных веществ на орган зрения. Более того, анализ результатов глубоко продуманных и тщательно поставленных экспериментальных исследований позволил уяснить и многие стороны биохимических механизмов реализации патогенного воздействия профессиональных факторов.

Результаты многолетних наблюдений, клинических исследований и экспериментов составили основу докторской диссертации Зарифы Алиевой. Диссертационная работа под названием "Состояние органа зрения у работников некоторых предприятий химической промышленности Азербайджана" была защищена в одном из авторитетных офтальмологических центров мира -Московском научно-исследовательском институте глазных болезней имени Г.Гельмгольца. Диссертация Зарифы Алиевой получила высокую оценку и признание ученых-офтальмологов, была одной из пионерных работ в области профессиональной офтальмологии. В 1977 году Зарифе Алиевой была присуждена ученая степень доктора медицинских наук.

Через год после защиты докторской диссертации Зарифа Алиева избирается профессором кафедры офтальмологии Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени А.Алиева, а в 1983 году - заведующей кафедрой офтальмологии. С первого дня работы Зарифа Алиева собрала вокруг себя молодых способных врачей, успешно организовав научно-исследовательскую работу, подготовку кадров и научных работников.

Однако имеющаяся база кафедры не могла удовлетворить потребности в проведении научных исследований. Требовалась инициатива, и для решения этой проблемы Зарифа Алиева предпринимает ряд конкретных шагов. В том же 1977 году по инициативе профессора Зарифы Алиевой в городе Баку был проведен пленум правления Всесоюзного общества офтальмологов. Такой пленум в Баку проводился впервые, организационный цикл требовал большого опыта, и большая часть нагрузки по подготовке и проведению пленума легла на ее плечи. Проведение этого пленума сыграло большую роль в развитии офтальмологической службы и подготовке научных и научно-педагогических кадров как в Азербайджане, так и в лучших академических учреждениях бывшего Союза.

Пленум поддержал инициативу профессора Зарифы Алиевой по созданию первой в Азербайджане специализированной научно-исследовательской лаборатории по изучению профессиональной патологии органа зрения. Это было уникальное научное подразделение, развернутое непосредственно на производстве - Бакинском заводе бытовых кондиционеров. Основным научным направлением лаборатории было определено изучение влияния на орган зрения производственных вредностей малой интенсивности в условиях современного производства. Наряду с клиническим и функционально-диагностическим отделением в лаборатории было развернуто и хирургическое отделение.

Позднее, в 1979 году, в Институте физиологии имени А.И.Караева Академии наук Азербайджана по предложению Зарифы Алиевой была создана проблемная лаборатория физиологии и профессиональной патологии органа зрения, в которой был успешно проведен целый ряд глубоких исследований по изучению физиологических, клинических, функциональных, гистологических механизмов воздействия на орган зрения производственных вредностей малой интенсивности. По результатам научных изысканий Зарифа Алиева опубликовала ряд монографий, в частности "Профессиональная патология глаз в шинном производстве", "Офтальмология при хронической йодовой интоксикации" и "Профилактика профессиональных заболеваний глаз в йодной промышленности", которые нашли общемировое признание. В 1981 году за цикл научных исследований в области профессиональной патологии органа зрения, внесших большой вклад в развитие офтальмологии, профессор Зарифа Алиева была удостоена высшей награды в области офтальмологии - премии Академии медицинских наук СССР имени академика М.И.Авербаха. Примечательно и то, что профессор Зарифа Алиева была первой женщиной-ученым, удостоенной столь высокой награды.

В 1983 году, после избрания Зарифы Алиевой заведующей кафедрой офтальмологии Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени А.Алиева, сфера ее деятельности расширилась. Необходимо отметить, что научные интересы азербайджанского ученого не ограничивались только проблемами профессиональной патологии органа зрения. Широко известен цикл ее работ, посвященных вирусным поражениям органа зрения. Внедрение результатов работ в этой области в практику позволило улучшить дифференциальную диагностику этих заболеваний и повысить эффективность их лечения. Этим вопросам были посвящены такие учебные пособия для врачей-офтальмологов, как "Герпетическая болезнь глаза", "Острые вирусные конъюнктивиты" и др.

В этот период Зарифой Алиевой были проведены интересные исследования, посвященные вопросам этиологии, диагностики и лечения глаукомы. По результатам исследований опубликованы статьи и две монографии: "Анатомо-физиологическая характеристика гидродинамической системы глаза" и "Возрастные изменения глаза и зрительно-нервного пути".

Зарифа Алиева изучала также возможности профилактики и борьбы с глазным травматизмом. В ряде своих работ она проанализировала существующие методические подходы хирургического лечения последствий глазной травмы и разработала ряд полезных рекомендаций по совершенствованию этого метода, что позволило улучшить результаты лечения травматических повреждений глаза.

Ряд работ ученого посвящен диагностике и лечению некоторых злокачественных опухолей глаза, при этом были изучены особенности клинического течения меланомы глаза, получены интересные данные, касающиеся биохимии этого вида опухоли. Монографические труды Зарифы Алиевой по дактриологии - "Физиология слезоотведения", "Современные методы хирургического лечения слезотечения", "Щадящая хирургия слезоотводящих путей" - привлекли внимание не только офтальмологов, но и физиологов.

Зарифа Алиева является одним из авторов коллективного фундаментального труда "Терапевтическая офтальмология". Это руководство до сегодняшнего дня является настольной книгой для каждого офтальмолога в повседневной практической деятельности.

Она стояла у истоков развития нового направления диагностики заболеваний организма по характеру изменений радужной оболочки глаза - иридодиагностики, развитию которого она посвятила целый ряд научных статей. Зарифа Алиева являлась одним из авторов уникального труда - "Основы иридодиагностики", который до сегодняшнего дня остается самым популярным руководством в этой области среди практических врачей.

Богатый педагогический, научный и практический опыт Зарифы Алиевой нашел воплощение и в монографии "Актуальные вопросы офтальмологии", подготовленной совместно с профессорами Н.Б.Шульпиной и Л.Ф.Мошетовой. Эта книга представляет большой интерес как для практических офтальмологов, так и преподавателей институтов и факультетов усовершенствования врачей.

Зарифу Алиеву всегда волновали вопросы врачебной этики и медицинской деонтологии. Придавая большое значение воспитанию молодых врачей, она много времени отдавала изучению и разработке проблем, связанных с ролью врача в обществе, воспитанию нравственных начал в его профессиональной деятельности. Ее многочисленные статьи, выступления, посвященные этому вопросу, и книга "Высокое призвание" внесли значительный вклад в процесс формирования личности врача в нашем обществе.

Много сил и времени Зарифа Алиева уделяла делу подготовки кадров для практического здравоохранения и повышению квалификации врачей. Под ее непосредственным руководством подготовлена большая группа молодых ученых и врачей-офтальмологов. Всем своим ученикам Зарифа Алиева щедро дарила свой богатый профессиональный и жизненный опыт, внимание и тепло своего сердца. Она работала упорно, вдохновенно и увлеченно. Врачебная самоотверженность, высокая гражданственность, необычайная душевность и отзывчивость, внимание, проявляемое к людям и их проблемам, и активная жизненная позиция снискали ей заслуженное уважение и любовь коллег, учеников и пациентов.

Признанием больших заслуг, многолетней научно-исследовательской работы стало избрание в 1983 году профессора Зарифы Алиевой академиком Академии наук Азербайджанской Республики.

Академик вела большую общественную работу, являясь членом Комитета защиты мира бывшего СССР, заместителем председателя Азербайджанского комитета защиты мира, членом правления общества "Знание" и членом президиума научного общества офтальмологов бывшего СССР, входила в редакционную коллегию журнала "Вестник офтальмологии".

Заслуги Зарифы Алиевой были отмечены орденами и медалями. Ей было присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки Азербайджана.

Безвременная смерть прервала научные изыскания академика Зарифы Алиевой. Она скончалась 15 апреля 1985 года в Москве.