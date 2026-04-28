Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ/Trend/ - Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Августа снизилась на 0,12 доллара США, или на 0,1%, и составила 113,85 доллара США за баррель.
Об этом Trend сообщил источник на нефтяном рынке.
В турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB снизилась на 0,03 доллара, или на 0,03%, и составила 110,75 доллара США.
Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 1,96 доллара, или на 2,23%, и составила 89,77 доллара за баррель.
Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 2,23 доллара, или на 2%, и составила 113,79 доллара за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти рассчитана на уровне 65 долларов США за баррель.