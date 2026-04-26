Трамп заявил о переговорах с Ираном по вывозу ядерного топлива

БАКУ /Trend/ - Американская сторона в ходе переговоров с Ираном обсуждает вывоз с его территории ядерного топлива и других радиоактивных материалов.

Как передает Trend, об этом сказал президент США Дональд Трамп в интервью местным СМИ.

По его словам, речь идет о том, что он называет «ядерной пылью», которую необходимо забрать, и этот вопрос является частью переговорного процесса с Ираном. Трамп подчеркнул, что США не хотят, чтобы эти материалы оставались у Тегерана.

Он пояснил, что под «ядерной пылью» подразумевает ядерное топливо и другие материалы, которые, как он утверждает, были почти полностью уничтожены в результате ударов по объектам атомной промышленности Ирана в июне 2025 года.