Иран планирует увеличить производство электроэнергии за счет ВИЭ

БАКУ/Trend/ - Иран планирует к лету следующего года увеличить выработку электроэнергии из возобновляемых источников до 7 тысяч мегаватт.

Как сообщает Trend, об этом говорится в информации Организации по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности Ирана.

Согласно данным, в настоящее время выработка электроэнергии из возобновляемых источников в стране превысила 4,5 тысячи мегаватт, и в ближайшее время ожидается рост этого показателя до 5 тысяч мегаватт.

В информации отмечается, что даже в период продолжающихся авиаударов США и Израиля по Ирану процесс строительства и ввода в эксплуатацию электростанций на возобновляемых источниках энергии в стране не приостанавливался. В этот период при участии министра энергетики Ирана Аббаса Алиабади были введены в эксплуатацию объекты ВИЭ общей мощностью около 1,2 тысячи мегаватт.

Также отмечается, что на фоне авиаударов США и Израиля по Ирану был поражён один из складов, где производилось оборудование для солнечных электростанций. В результате ущерб оценивается примерно в 1,5 миллиарда долларов. В результате удара серьёзно пострадали панели, кабели и инверторы.

Напомним, что из-за отсутствия конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, 28 февраля США и Израиль начали военные воздушные удары по Ирану, а Иран с того же дня обстреливал ракетами и беспилотниками Израиль и объекты США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном перемирии. 11 апреля на переговорах между США и Ираном в Исламабаде соглашения достигнуто не было.

Добавим, что 21 апреля Президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия до тех пор, пока Иран не представит свое предложение и переговоры не завершатся тем или иным образом.