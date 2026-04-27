Azercell продолжает вносить стратегический вклад в развитие национальной цифровой экосистемы

БАКУ /Trend/ - Azercell Telecom в 2025 году реализовал комплексные меры по модернизации сетевой инфраструктуры, внедрению интеллектуальных систем управления и усилению кибербезопасности с целью предоставления абонентам лучшего клиентского опыта. Компания также продолжила развитие проекта «Группа антикризисного управления» (BİQ), направленного на укрепление устойчивости телекоммуникационной инфраструктуры. Данные инициативы внесли значимый вклад в укрепление устойчивости национальной цифровой экосистемы.

Сегодня Azercell обслуживает более 5 миллионов абонентов, обеспечивая покрытие 95,6% территории страны и 98,6% населения.

На фоне стремительного роста потребления мобильного интернета и меняющегося поведения пользователей компания определила оптимизацию сети как одно из ключевых направлений развития. В течение года компания модернизировала более 220 базовых станций и ввела в эксплуатацию 268 новых, из которых 50 — в Баку, на Абшероне и в Сумгайыте, а 218 — в регионах страны. В результате общее количество базовых станций LTE (4G) превысило 3860.

Параллельно Azercell расширил стратегическое сотрудничество с GSMA и IBM — одним из мировых лидеров в области искусственного интеллекта, облачных технологий и аналитики. В рамках этого партнёрства компания приступила к внедрению решений на базе генеративного искусственного интеллекта для оптимизации сетевых процессов. Это позволило существенно сократить объём ручного анализа, повысить точность оценки производительности сети и ускорить принятие решений на основе данных. Включение проекта в «GSMA AI Use Case Library» стало подтверждением международного признания стратегии цифровой трансформации Azercell с фокусом на внедрение искусственного интеллекта.

Также, руководствуясь положениями Стратегии информационной и кибербезопасности Азербайджанской Республики на 2023–2027 годы, компания усилила работу в данном направлении. В течение года Azercell расширил применение технологий искусственного интеллекта во внутренних системах, усовершенствовал механизмы автоматизированного анализа инцидентов, выявления уязвимостей и оценки операционных рисков. Обеспечение более усиленного мониторинга в режиме реального времени позволило повысить уровень обнаружения и предотвращения потенциальных киберугроз.

Команда Azercell «CyberCell» продемонстрировала высокий уровень профессионализма в области защиты критической инфраструктуры, во второй раз став вице-чемпионом соревнования «Critical Infrastructure Defence Challenge 2025». Участие специалистов компании на таких ведущих профессиональных площадках, как Black Hat USA 2025 и DEFCON 33, подтвердило активную позицию Azercell в глобальной повестке в сфере кибербезопасности.

Дополнительный вклад в развитие отрасли внесли образовательные и партнёрские инициативы, реализованные совместно с Бакинским инженерным университетом и Центром кибербезопасности Азербайджана, которые способствовали развитию отраслевой экспертизы и укреплению локального кадрового потенциала.

Созданная по инициативе Azercell «Группа антикризисного управления» в 2025 году расширила свою деятельность и усилила модель институционального взаимодействия, способствуя обеспечению долгосрочной устойчивости коммуникационной инфраструктуры. В рамках этой работы было продолжено формирование единого координационного механизма, направленного на обеспечение надёжности и непрерывности коммуникационной инфраструктуры по всей стране, включая маршруты «Среднего коридора».

Совместно с Космическим агентством Азербайджанской Республики и Aztelekom были проведены практические тренировки и симуляционные тесты, охватывающие сценарии обеспечения непрерывности бизнеса, кризисных коммуникаций, оперативного восстановления инфраструктуры и информационной безопасности. Эффективность реализованных инициатив была подтверждена в ходе тестов на устойчивость в режиме реального времени, проведённых в Баку и Карабахском регионе. В рамках испытаний также была успешно протестирована возможность обеспечения непрерывности коммуникационных услуг с использованием национальных спутниковых ресурсов.

Следуя стратегическому принципу «Упрощаем доступ, расширяем возможности!», Azercell продолжит вносить вклад в цифровую трансформацию Азербайджана, внедряя инновационные технологические решения и развивая устойчивую цифровую экосистему страны.