Увеличена квота на автомобильные грузоперевозки между Азербайджаном и КНР (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В китайском городе Урумчи впервые в истории состоялась встреча в сфере международных автомобильных перевозок между Азербайджанским агентством наземного транспорта и Департаментом транспортных услуг Министерства транспорта Китайской Народной Республики.

Об этом Trend сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA).

Было отмечено, что во встрече также приняли участие азербайджанские перевозчики и представитель Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана.

В ходе встречи обсуждались текущее состояние и перспективы развития международных грузоперевозок автомобильным транспортом между двумя странами, состоялся обмен мнениями по расширению сотрудничества.

На встрече между сторонами было достигнуто важное соглашение. Так, в целях осуществления международных грузоперевозок на 2026 год принято решение о дополнительном обмене 5 000 бланков разрешений для двусторонних и транзитных перевозок, а также 2500 бланков — для перевозок в/из третьих стран. Таким образом, квота бланков разрешений, согласованных к обмену для международных грузоперевозок на текущий год, была увеличена в 5 раз. Также была выражена договоренность о полном удовлетворении потребностей перевозчиков в текущем и следующем годах.

Стороны достигли важного согласия по электронизации обмена и выдачи бланков разрешений. В целях реализации проекта цифровизации планируется создание совместной технической рабочей группы и начало работ с 1 мая. Цифровизация позволит свести к минимуму операционные трудности, а также сделать процессы перевозок прозрачными и быстрыми.

Наряду с этим, в целях оперативного решения вопросов, возникающих в ходе международных грузоперевозок, был согласован соответствующий механизм для налаживания гибкой связи между профильными структурами сторон.

Также в рамках визита азербайджанская делегация с участием национальных перевозчиков провела 25 апреля встречу с официальными лицами таможенного пропускного пункта "Хоргос", а также поближе ознакомилась с работой логистических центров, действующих на территории Свободной экономической зоны "Хоргос".

Делегация была проинформирована о деятельности таможенного пропускного пункта "Хоргос". Было отмечено, что на данный момент через 8 полос (4 на прием и 4 на отправку) обеспечивается проход 1200 грузовых транспортных средств в день. С учетом растущего грузопотока в течение следующих двух лет планируется довести количество полос приема и отправки до 20.

Обсуждались возможности налаживания сотрудничества между логистическим центром и национальными перевозчиками, была достигнута договоренность о начале работ по установлению прямых связей между ними.

В то же время в городе Хоргос при участии профильных государственных органов Китая, ассоциаций международных автомобильных перевозчиков, а также азербайджанских и китайских перевозчиков был проведен симпозиум. На мероприятии обсуждались трудности, с которыми сталкиваются перевозчики при международных грузоперевозках, пути их устранения, а также вопросы налаживания прямых контактов между перевозчиками.