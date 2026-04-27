В Азербайджане устанавливается новая пошлина для деятельности по финансовому лизингу

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет установлена пошлина за включение в реестр лиц, желающих заниматься деятельностью в сфере финансового лизинга.

Как сообщает Trend, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О государственной пошлине", который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно законопроекту, госпошлина за включение лиц, желающих заниматься деятельностью в сфере финансовой аренды, в реестр арендодателей (лизингодателей) составит 550 манатов.

Данный Закон вступит в силу через 6 месяцев со дня его опубликования.

Законопроект после обсуждений был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Отметим, что в Законе "О финансовой аренде" используемый в национальном законодательстве термин "лизинг" будет заменен на термин "финансовая аренда".

Так, финансовой арендой будет считаться аренда, предусматривающая передачу объекта финансовой аренды арендодателем во владение и пользование арендатору и отвечающая одному или нескольким из следующих критериев:

в договоре финансовой аренды определена передача объекта финансовой аренды в собственность арендатору по окончании срока аренды, либо право арендатора на приобретение объекта по окончании срока аренды по установленной или предполагаемой цене;

срок финансовой аренды превышает 75 процентов срока эксплуатации объекта финансовой аренды;

остаточная стоимость объекта финансовой аренды по окончании срока аренды составляет менее 20 процентов от его рыночной цены на начало аренды;

сумма платежей по финансовой аренде, подлежащих выплате в течение срока аренды, равна или превышает как минимум 90 процентов рыночной цены объекта на начало аренды;

Возвратной финансовой арендой будет считаться финансовая аренда, при которой согласно договору в качестве продавца объекта выступает сам арендатор, и которая обуславливает обязательство арендатора приобрести право собственности на объект по окончании срока договора.

Деятельностью по финансовой аренде будет считаться предпринимательская деятельность, связанная с передачей объекта в финансовую аренду арендодателем за счет собственных и (или) привлеченных средств.

Арендатором (лизингополучателем) по финансовой аренде будет считаться юридическое лицо или физическое лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, принимающее объект финансовой аренды во владение и пользование на определенный срок и на соответствующих условиях в обмен на платежи по финансовой аренде.

Арендодателем (лизингодателем) по финансовой аренде будет считаться коммерческое юридическое лицо или местный филиал иностранного коммерческого юридического лица, передающее во владение и пользование арендатору приобретенный у продавца объект в обмен на платежи согласно условиям договора.