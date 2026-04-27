В преддверии WUF13 в Баку организована информационная сессия для журналистов (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Агентство развития медиа Азербайджана (MEDİA) совместно с Университетом ADA и Операционной компанией Тринадцатой сессии Всемирного форума городов (WUF13) проводит в Баку очередную информационную сессию для представителей СМИ в рамках WUF13.

Как сообщает Trend, в ходе мероприятия для журналистов запланированы презентации по ряду ключевых тем, включая "Основные направления и диалоги WUF13", "Генеральный план города Баку", "Доступность и инклюзивность в рамках WUF13", а также "Зеленый транспорт и микромобильность".

Отметим, что WUF13 считается одной из ведущих международных площадок для обсуждения будущего городов. Форум пройдет в Баку с 17 по 22 мая.

