Состоялся первый пробный экзамен на проверку общих знаний в рамках шестого конкурса «Восхождение»

БАКУ/ Trend/ - Онлайн-этап шестого конкурса «Восхождение» стартовал с пробного экзамена на проверку общих знаний.

Как сообщает Trend, главной целью проведения пробного экзамена было создание условий для предварительного ознакомления участников с экзаменационной системой, форматами вопросов и техническим процессом.

Экзамен был организован по разделам «Азербайджанский блок», «Мировой блок», «Основы управления» и «Современные тенденции». Участникам было предложено по 25 вопросов по каждому блоку. Экзамен начался в 11:00 и длился 90 минут. В нем приняли участие 6747 человек.

Тем, кто не сумел принять участие в пробном экзамене, рекомендовано ознакомиться с вопросами, перейдя на экзаменационную платформу через личный кабинет в течение 24 часов после его окончания экзамена.

Следует отметить, что основной экзамен по общим знаниям состоится 2-3 мая. Участники, набравшие не менее 60 баллов на основном экзамене, допускаются к участию в следующем этапе конкурса.

В этом году в онлайн этап экзамена на проверку общих знаний внесен ряд новшеств. Так, из 25 вопросов в каждом блоке 15 являются закрытыми, а 10 – открытыми. 6 открытых вопросов имеют несколько вариантов ответа, а 4 – это вопросы с заполнением пропусков. Среди закрытых вопросов были вопросы, представленные в аудиоформате. Кроме того, во время экзамена ответы на вопросы в блоках даются последовательно, и вернуться к предыдущим вопросам внутри блоков невозможно. Поэтому участникам важно ответить на каждый вопрос, внимательно прочитав его.

В день экзамена с целью оперативного ответа на технические вопросы участников в усиленном режиме работали колл-центр «1820», аккаунты конкурса «Восхождение» в социальных сетях и адрес электронной почты [email protected]. Одновременно оперативно рассматривались и обрабатывались заявки, поступавшие как из страны, так и из-за рубежа.

Конкурс «Восхождение» был учрежден Распоряжением Президента Ильхама Алиева. Победители конкурса получают от менторов годовой план индивидуального развития и денежную премию размере 20 тысяч манатов на самосовершенствование.

