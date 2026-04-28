Участие в сельскохозяйственных выставках подтвердили 447 компаний - Бахруз Хидаятзаде

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день в выставках Caspian Agro Week, InterFood Azerbaijan, а также Horeca Caspian подтвердили свое участие 447 компаний из 45 стран мира.

Как сообщает Trend, об этом заявил исполнительный директор компании Caspian Event Organisers Бахруз Хидаятзаде на пресс-конференции, посвященной 19-й Азербайджанской международной выставке и форуму сельского хозяйства.

Он отметил, что география выставок охватывает, наряду с Азербайджаном, Германию, Соединённые Штаты Америки, Беларусь, Бенин, Великобританию, Бразилию, Южную Корею, Южный Судан, Чехию, Китай, Грузию, Эфиопию, Кот-д’Ивуар, Финляндию, Францию, Индию, Индонезию, Испанию, Швецию, Италию, Камерун, Латвию, Мексику, Египет, Нидерланды, Нигерию, Польшу, Гану, Казахстан, Российскую Федерацию, Сенегал, Сомали, Шри-Ланку, Танзанию, Таиланд, Турцию, Туркменистан, Грецию, Японию, Вьетнам, Замбию и другие страны.

"В то же время в рамках выставок Германия, Беларусь, Бразилия, Грузия, Италия, Корея, Нидерланды и Индонезия представят свою продукцию сельского хозяйства и пищевой промышленности в формате национальных групп. Организация AFAZ (Africa-Azerbaijan Cooperation) примет участие с отдельным стендом, на котором будут представлены компании из следующих стран: Республика Бенин, Республика Южный Судан, Федеративная Демократическая Республика Эфиопия, Республика Кот-д’Ивуар, Республика Камерун, Федеративная Республика Нигерия, Республика Гана, Республика Сенегал, Федеративная Республика Сомали, Объединенная Республика Танзания, Республика Замбия. Следует отметить, что AFAZ и Бразилия впервые принимают участие в данных выставках", - подчеркнул он.