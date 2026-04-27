В рамках WUF13 пройдут мероприятия формата Urban Practices Hub - Катерина Безгачина

БАКУ/ Trend/ - В рамках WUF13 будут проводиться мероприятия в формате Urban

Как сообщает Trend, об этом заявила журналистам директор по коммуникациям Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Катерина Безгачина в ходе информационной сессии для представителей СМИ, организованной в Университете ADA в рамках подготовки к WUF13.

По ее словам, это площадки для обмена опытом между участниками, представляющими программы, реализуемые в своих странах и городах.

"Такой формат также предоставляет важную возможность продемонстрировать практический опыт", - отметила она.

К.Безгачина подчеркнула, что сегодня в мире наблюдается глобальный кризис жилья, который затрагивает практически все страны.

"Особое внимание уделяется трансформации неформальных жилищных условий, в которых проживают люди. Более трех миллиардов человек испытывают различные жилищные трудности. Более одного миллиарда человек проживают в трущобах или неформальных поселениях, а свыше трехсот миллионов не имеют доступа к достойному жилью", - добавила она.