В Силах специального назначения проведена акция по сдаче крови (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В преддверии 27-й годовщины образования Сил специального назначения (ССН) в Н-ской воинской части ССН состоялась добровольная акция по сдаче крови.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, после проверки состояния здоровья доноров выездная медицинская бригада Республиканского банка крови, действующего при министерстве здравоохранения Азербайджанской Республики, осуществила забор крови у военнослужащих.

Взятые в ходе акции образцы крови после проведения обследования будут сертифицированы и переданы по назначению для использования в лечении лиц, страдающих наследственными заболеваниями крови.

Основной целью акции по сдаче крови является создание запаса крови для людей, страдающих талассемией, гемофилией, лейкозом и другими заболеваниями крови, сохранение традиций добровольного и безвозмездного донорства в обществе и армии, а также стабильное обеспечение резерва крови и её компонентов.