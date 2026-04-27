Президент Ильхам Алиев: Ведутся переговоры по конкретным проектам, связанным с совместным производством военной продукции

БАКУ/Trend/ - Мы закупаем у Чехии много продукции военного назначения, и на данном этапе ведутся переговоры по конкретным проектам, связанным с совместным производством.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

Выразив уверенность в расширении масштабов этой отрасли, глава государства отметил: «Поскольку Азербайджан обеспечивает свой оборонный потенциал, в том числе за счет местного производства, наше взаимодействие в будущем с такими странами, как Чехия, обладающими большим опытом в этой сфере, имеет особое значение».