США сообщили о задержании 38 судов в рамках морской блокады Ирана

БАКУ /Trend/ - С начала военно-морской блокады корабли и вертолеты ВМС США захватили 38 торговых судов, связанных с Ираном.

Как передает Trend, об этом сообщили в Центральном командовании США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"ВМС США продолжают блокировать иранские порты, препятствуя входу и выходу судов. Американские силы приказали 38 судам развернуться или вернуться в порт", - отмечается в сообщении.

Сообщается. что в субботу вертолет ВМС США, поднявшийся с ракетного эсминца USS Pinckney захватил в Аравийском море торговое судно Sevan, находящееся под санкциями США. Центральное командование США заявило, что судно возвращается Ирану по приказу американских военных.