В Узбекистане зафиксирован рост предприятий с участием капитала ОАЭ

ТАШКЕНТ/ Trend/ - По состоянию на 1 марта 2026 года в Узбекистане действовало в общей сложности 421 предприятие с капиталом из Объединенных Арабских Эмиратов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Национальный комитет по статистике Узбекистана, из них 143 являются совместными предприятиями, а 278 — полностью иностранными компаниями.

По распределению по секторам наибольшее количество предприятий с участием капитала ОАЭ функционирует в промышленности — 132 предприятия, за ней следует торговля — 106 компаний. На сектор информации и связи приходится 44 предприятия, тогда как в сфере транспорта и складского хозяйства работают 23 компании.

Между тем 19 предприятий осуществляют деятельность в строительстве, а 15 компаний работают в секторе общественного питания. Меньшее количество зафиксировано в здравоохранении и социальных услугах — шесть предприятий, а также в сельском, лесном и рыбном хозяйстве — четыре компании.