Азербайджан с успехом представлен на престижной международной джазовой платформе в Германии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - С 22 по 25 апреля в городе Бремен (Германия) прошло одно из ключевых событий мировой джазовой индустрии - международный выставочно-фестивальный проект "Jazzahead!", в котором Азербайджан принял активное участие.

Участие страны было реализовано при поддержке Министерства культуры Азербайджана, а также при совместной организации Азербайджанского культурного центра в Берлине и Baku Jazz Festival, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

В этом году "Jazzahead!" отметил своё 20-летие, собрав более 3000 профессионалов из более чем 60 стран мира - музыкантов, агентов, представителей СМИ и различных институтов джазовой индустрии. В рамках фестиваля на 45 площадках Бремена состоялось более 160 концертов и мероприятий, создав в городе атмосферу настоящего джазового праздника.

На площадке "Jazzahead!" был представлен национальный стенд Азербайджана, где международной аудитории была продемонстрирована творческая деятельность отечественных джазовых музыкантов. Одновременно прошли встречи, направленные на продвижение Бакинского международного джазового фестиваля, налаживание контактов с зарубежными исполнителями и представителями индустрии, а также взаимные приглашения на джазовые события.

В заключительный день фестиваля в концертной программе выступили заслуженный артист Азербайджана, известный джазовый музыкант Раин Султанов и другие исполнители. Их выступления были тепло встречены и высоко оценены международной публикой.

Участие в такой глобальной платформе, как "Jazzahead!", стало важным шагом в популяризации азербайджанского джаза на международной арене, способствовало установлению новых творческих связей и укреплению позиций национальной джазовой школы в мировом музыкальном пространстве.

