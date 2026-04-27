Туркменистан и ООН обсуждают сотрудничество в транспорте энергетике и экологии

БАКУ /Trend - Туркменистан и Организация Объединенных Наций (ООН) обсудили вопросы сотрудничества в сфере транспорта, энергетики и охраны окружающей среды

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу правительства Туркменистана, обсуждение состоялось в ходе встречи постоянного представителя страны при ООН Вепы Хаджиева с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем после вручения верительных грамот.

Стороны также рассмотрели вопросы укрепления мира и безопасности, а также развития инструментов превентивной дипломатии и посредничества.

Антониу Гутерриш подчеркнул важность политики постоянного нейтралитета Туркменистана как ключевого фактора региональной стабильности на перекрестке глобальных геополитических и геоэкономических интересов, а также отметил роль Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, расположенного в Ашхабаде.

ООН также выразила признательность Туркменистану за вклад в социально-экономическое восстановление Афганистана и его интеграцию в крупные региональные транспортные и энергетические проекты.

Для справки, Организация Объединенных Наций в Туркменистане выступает в качестве партнера по развитию, поддерживая национальные приоритеты, согласованные с Целями в области устойчивого развития, в рамках Рамочной программы ООН по сотрудничеству в области устойчивого развития (2021-2025/2026-2030 гг.). Страновая группа под руководством Координатора-резидента ООН сотрудничает с правительством в области реформ здравоохранения, образования, экономики и социальной сферы. Ключевыми направлениями деятельности являются управление, ориентированное на экономический рост и предоставление качественных услуг. Основными участвующими агентствами ООН являются ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и УНП ООН.

Кроме того, Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии занимается вопросами региональной безопасности. Основные экономические проекты включают улучшение торговли, управление водными ресурсами и готовность к пандемиям, что поддерживается значительными финансовыми вкладами правительства.