PASHA Bank присоединился к акции по посадке деревьев (ФОТО)

PASHA Bank продолжает реализовывать инициативы, направленные на охрану окружающей среды. 24 апреля Банк присоединился к акции по посадке деревьев, организованной Министерством экологии и природных ресурсов.

Акция, приуроченная к 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, прошла в поселке Мушфигабад. В рамках мероприятия с участием сотрудников PASHA Bank на площади 1 гектар было высажено 625 деревьев эльдарской сосны и оливы, с учетом почвенно-климатических условий Апшеронского полуострова.

В акции также приняли участие представители Центрального банка и ряда других организаций.

В рамках стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО) PASHA Bank реализует экологические проекты в различных регионах страны, включая восстановление природы и очистку пляжей Баку, а также проекты на освобожденных территориях. С 2023 года Банк является участником Глобального договора ООН, расширяя свою деятельность в области устойчивого развития. Стратегия КСО на 2024–2026 годы выстроена в соответствии с Целями устойчивого развития, при этом борьба с последствиями изменения климата является одним из ключевых приоритетов.