В Азербайджане стартовали лётно-тактические учения «TurAz Qartalı - 2026» (ФОТО)

Общество Материалы 27 апреля 2026 20:59 (UTC +04:00)
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - В рамках военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в нашей стране стартовали совместные лётно-тактические учения «TurAz Qartalı - 2026».

Об этом Trend сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Сначала в зале для брифингов была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за Родину. Затем прозвучали Государственные гимны Азербайджанской Республики и Турецкой Республики.

Участникам был продемонстрирован видеоролик, подготовленный к учениям. Затем был представлен брифинг по административному информированию и предстоящим задачам.

Отметим, что учения проводятся в целях обмена опытом в области планирования и выполнения совместных воздушных операций, повышения профессионализма личного состава и усиления координации.

