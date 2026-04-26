Азербайджанский боксер завоевал золото Кубка мира

БАКУ/ Trend/ - В бразильском городе Фош-ду-Игуасу начались финальные бои Кубка мира по боксу.

Как сообщает Trend, первым в решающем поединке за сборную Азербайджана выступил Саиджамшид Джафаров.

Боксер, выступающий в весовой категории до 75 кг, состязался с Тауаном Силвой (Бразилия). Выиграв все 3 раунда со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 29:28, 30:27), Джафаров завоевал золотую медаль Кубка мира. Был исполнен гимн Азербайджана.

Следует отметить, что поздно вечером на финальные поединки выйдут Субхан Мамедов (50 кг) и Мухамед Абдуллаев (+90 кг). Днем ранее бронзовую медаль завоевал Наби Искендеров (70 кг).