В Казахстане планируют запустить новый суперкомпьютер

АСТАНА /Trend/ - В Казахстане планируется запуск нового суперкомпьютера в городе Косшы.

Как передает во втроник Trend со ссылкой на правительство, об этом сообщил председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин на правительственном заседании.

Мусин напомнил, что в октябре прошлого года в Алматы был запущен суперкомпьютер AI-Farabium с производительностью 1,5 тыс. петафлопс. На сегодняшний день он занимает 103-е место среди самых мощных суперкомпьютеров мира и работает при полной загрузке вычислительных мощностей.

"Также ведется строительство новых центров обработки данных. В ноябре текущего года планируется запуск суперкомпьютера в городе Косшы, который будет в три раза мощнее алматинского центра", - отметил он.

Кроме того, Мусин сообщил, что «Казахтелеком» определен оператором проекта по созданию Долины центров обработки данных в Экибастузе. Ведутся переговоры с более чем 20 гиперскейл-компаниями, при этом предварительный спрос оценивается более чем в 100 МВт.