АСТАНА /Trend/ - Президент Израиля Ицхак Герцог поприветствовал решение Казахстана присоединиться к "Соглашениям Авраама" и принять участие в работе Совета Мира.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Акорду, об этом он сказал на встрече в узком составе в Астане с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

“Со мной прибыла представительная делегация отраслевых экспертов, способных придать импульс нашему партнерству, особенно в сфере высоких технологий. Потенциал нашего сотрудничества в условиях, когда мир вступает в новую историческую эпоху, поистине огромен”, – сказал он.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что начиная с 1992 года, страны поддерживают очень тесные, исключительно дружественные отношения.

“Достигнуты значительные результаты в нашем взаимном сотрудничестве, прежде всего, в экономике, а также в политике. Хотел бы также подчеркнуть, что Казахстан принял решение присоединиться к "Соглашениям Авраама". Этот шаг символизирует нашу готовность и намерение внести вклад в стабилизацию отношений между странами Ближнего Востока и Израилем. Сегодня мы будем обсуждать множество вопросов, касающихся двусторонних экономических связей. Считаю, что потенциал нашего взаимодействия огромен, и его необходимо в полной мере использовать”, – подчеркнул он.