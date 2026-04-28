В Азербайджане определены права Управления по таможне свободных и особых экономических зон

БАКУ/Trend/ - Утверждено Положение о Таможенном управлении свободных и особых экономических зон Государственного таможенного комитета Азербайджана.
Как сообщает Trend, в Положении также нашли свое отражение права Таможенного управления по свободным и особым экономическим зонам.
Так, Таможенное управление свободных и особых экономических зон будет обладать следующими правами для выполнения своих обязанностей:
- осуществлять в пределах своих полномочий соответствующие организационные, административные и контрольные меры в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства;
- направлять лицам письменные предупреждения с целью устранения нарушений таможенного законодательства, контролировать исполнение законных требований;
- контролировать самостоятельно или совместно с другими правоохранительными органами соблюдение правил установленного режима в зоне таможенного контроля Управления, организовывать охрану инфраструктурных объектов Управления и осуществлять с этой целью другие предусмотренные законодательством меры;
- требовать от юридических и физических лиц документы и сведения, которые в соответствии с Таможенным кодексом и иными нормативными правовыми актами по таможенному делу должны представляться таможенным органам;
- проверять достоверность документов, сведений и таможенных деклараций, представленных в Управление;
- направлять в Аппарат Комитета, таможенные органы, входящие в структуру Комитета, и другие подведомственные ему учреждения запросы о необходимых сведениях и документах, касающихся товаров, ввозимых и вывозимых из промышленных и технологических парков, промышленных кварталов, и получать от них такие сведения (документы);
- осуществлять в установленном законодательством порядке оперативно-розыскную деятельность в целях предупреждения, выявления и раскрытия преступлений, а также установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;
- проводить дознание и осуществлять соответствующие процессуальные действия в случаях и порядке, установленных уголовно-процессуальным законодательством Азербайджанской Республики;
- осуществлять в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях производство по делам об административных правонарушениях, рассматривать эти дела и привлекать лиц, совершивших административные правонарушения, к ответственности в предусмотренном законодательством порядке;
- использовать в случае крайней необходимости для предотвращения преступлений в области таможенного дела, задержания или преследования лиц, совершивших или подозреваемых в совершении таких преступлений, средства связи и транспортные средства, принадлежащие предприятиям, учреждениям и организациям (за исключением специальных транспортных средств и средств связи, принадлежащих дипломатическим, консульским и иным представительствам иностранных государств, а также международным организациям);
- применять физическую силу, специальные средства (в том числе технические) и огнестрельное оружие в случаях и порядке, предусмотренных Таможенным кодексом;
- применять в установленном законодательством порядке технические средства контроля, используемые при таможенном контроле;
- документировать факты и события, связанные с перевозкой, хранением и грузовыми операциями, проводимыми с товарами и транспортными средствами, ввозимыми на свободные и особые экономические зоны и вывозимыми с этих зон, а также с товарами, находящимися под таможенным контролем, производить аудиозапись, фото- и видеосъемку;
- сотрудничать в пределах своих полномочий с участниками внешней торговли по вопросам применения современных методов и средств таможенного оформления и таможенного контроля, устанавливать с ними официальные отношения и проводить консультации;
- осуществлять иные права, установленные законодательством.