TAP начал этап реализации проекта пункта отбора газа в Албании (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Консорциум Трансадриатического газопровода (TAP) приступил к этапу реализации проекта пункта отбора газа в Фиери (Албания), сообщили в ответ на запрос Trend в TAP AG.

"TAP подтверждает, что начат этап реализации проекта пункта отбора газа в Фиери с использованием уже существующего пункта отбора, установленного в период строительства TAP на газокомпрессорной станции ACS03 в районе города Фиери. Проект предусматривает строительство установки измерения газа и снижения давления, которая будет расположена рядом с ACS03 и предназначена для подачи газа в будущий распределительный газопровод" - сказали в консорциуме.

По данным TAP AG, контракт на проектирование, закупки и строительство (EPC) был присужден подрядчику в 2025 году: "В настоящее время продолжаются инженерные и закупочные работы, а начало строительных работ на площадке ожидается в середине 2026 года. Завершение проекта запланировано на четвёртый квартал 2027 года".

В консорциуме отметили, что пункт отбора газа в Фиери представляет собой многомиллионные инвестиции TAP и после завершения проекта будет передан правительству Албании.

"Проект рассматривается как ключевой элемент газификации страны, обеспечивающий постепенное развитие газовой инфраструктуры и расширение доступа к природному газу. Он также позволит Албании подключиться к региональным потокам газа и усилить энергетическую связанность в Юго-Восточной Европе. TAP подтвердил приверженность поддержке процесса газификации Албании и экономического роста страны, способствуя переходу к более устойчивой и надёжной энергетической системе", - заявили в TAP AG.

Отметим, что TAP является европейским сегментом Южного газового коридора и транспортирует природный газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Каспийском море на европейские рынки. Газопровод протяжённостью около 878 километров соединяется с TANAP на границе Греции и Турции, проходит через Грецию и Албанию, пересекает Адриатическое море и выходит на сушу в южной Италии.

Первоначальная пропускная способность TAP составляет около 10 млрд кубометров в год с возможностью расширения до 20 млрд кубометров при наличии рыночного спроса и регуляторных согласований.