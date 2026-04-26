В Баку появилась волшебница, понимающая язык животных и птиц (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном национальном театре юного зрителя состоялась премьера спектакля "Мэри Поппинс", поставленного по мотивам одноимённой сказки Памелы Трэверс, сообщает Trend Life.

Спектакль погружает зрителей в атмосферу чуда - туда, где ветер приносит перемены, а обычные вещи вдруг начинают говорить на языке фантазии. Вечер стал настоящим подарком для детей и школьников, наполнив зал смехом, удивлением и искренними эмоциями.

Главная героиня Мэри Поппинс словно сошла со страниц книги: она понимает язык животных и птиц, знает тайны, скрытые от взрослых, и умеет летать. Но главное её волшебство - умение говорить с детьми на одном языке, открывая перед ними хрупкий, искренний и удивительно глубокий мир.

Постановка превращается не просто в спектакль, а в путешествие - по облакам, мечтам и детскому воображению, где каждый зритель находит что-то своё.

Режиссёр Айла Османова создала яркий и динамичный сценический мир, где магия соседствует с теплотой человеческих чувств. Визуальное решение спектакля принадлежит художнику Нисе Гасановой, музыкальное оформление - Айгюль Гулиевой, а пластическая выразительность постановки стала заслугой Джейхуна Дадашова. Ассистент режиссёра - Насиба Джаналиева.

На сцене оживают любимые герои в исполнении Айдан Гасанзаде, Халига Бекирова, Земфиры Абдулсамедовой, Эльшана Шихалиева, Зумруд Гулиевой, Хаяли Гасымовой и Гусейна Байрамова.

Премьера была встречена овациями зрителей.

