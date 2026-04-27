Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Южно-Африканской Республики

27 апреля 2026 11:50 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Гюльнара Керимова
БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Южно-Африканской Республики Матамеле Сирилу Рамофосе.

Как сообщает в понедельник Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Южно-Африканской Республики – Днем свободы.

Верю, что нашими совместными усилиями дружественные отношения и взаимовыгодное сотрудничество между Азербайджаном и Южной Африкой и впредь будут успешно развиваться и расширяться как на двусторонней основе, так и на многостороннем уровне в интересах двух народов.

В этот праздничный день выражаю Вам наилучшие пожелания, Вашему дружественному народу желаю постоянного мира и процветания".

