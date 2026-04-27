"Галатасарай" победил "Фенербахче" в стамбульском дерби

БАКУ /Trend/ - Состоялся центральный матч 31 тура турецкой Суперлиги.

Как передает Trend, на стадионе «Рамс Парк» в Стамбуле встречались «Галатасарай» и «Фенербахче», борющиеся за чемпионство. Матч завершился победой хозяев поля со счетом 3:0.

В составе «Галатасарая» голы забили Виктор Осимхен, Барыш Альпер Йылмаз и Лукас Торрейра. В составе «Фенербахче» Андерсон Талиска не реализовал пенальти на 14-й минуте.

После этого результата «Галатасарай», набрав 74 очка, сделали важный шаг к чемпионству. «Фенербахче» расположился на 2-м месте с 67 очками.