Fitch: Рост цен на нефть и газ поддержит внешние и государственные финансы Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Повышение цен на нефть и газ окажет положительное влияние на внешние и государственные финансы Азербайджана и может способствовать ускорению экономического роста в 2026 году, сообщает Trend со ссылкой на Fitch Ratings.

"Более высокие цены на углеводороды на фоне войны на Ближнем Востоке усилят двойные профициты Азербайджана. В базовом сценарии Fitch Ratings прогнозирует, что профицит текущего счета сохранится на уровне 4,5% ВВП в 2026 году, а профицит консолидированного бюджета достигнет 2,1% ВВП, несмотря на ожидаемое снижение доходности активов Государственного нефтяного фонда", - говорится в отчете агентства.

Аналитики ожидают ускорения экономического роста в 2026 году после резкого замедления до 1,4% в 2025 году (с 4,1% в 2024 году), что было связано со снижением добычи углеводородов на 1,6%.

По оценкам Fitch Ratings, доля ненефтяного сектора в экономике остается волатильной и в значительной степени зависит от цен на нефть. С максимума в 63,5% в 2015 году она снизилась на 9 процентных пунктов в 2022 году на фоне достижения нефтяными ценами 14-летнего максимума.

Агентство также отмечает рост вклада сектора услуг — в частности, ИКТ и туризма, каждый из которых добавил по 0,2 процентного пункта к экономическому росту в 2025 году.

Аналитики подчеркивают, что стратегическое расположение Азербайджана, включая крупный порт на Каспийском море, усилило его значение как транзитного узла в рамках Среднего коридора. С начала войны в Украине объемы сухопутных грузоперевозок более чем удвоились, достигнув в среднем 27% экспорта услуг в 2022–2024 годах, а их доля в ВВП выросла до 2,3%.

Кроме того, Fitch Ratings отмечает значительный рост ненефтяных доходов бюджета — примерно до половины общего объема (и 13% ВВП) в 2022–2025 годах.

Согласно фискальному правилу, ненефтяной дефицит должен сократиться до уровня ниже 13% ненефтяного ВВП к 2029 году (против 20,4% в 2024 году). Для этого, как подчеркивается в отчете, потребуется дальнейший рост ненефтяных доходов и укрепление институциональной базы, включая усиление надзора и формирование четких фискальных ориентиров.